Відпочинок у гарній компанії

Відразу троє футболістів Роман Безус, Андрій Ярмоленко та Сергій Сидорчук вирушили у великій компанії своїх сімей на заслужений відпочинок. Футболісти допомогли збірній України вийти у чвертьфінал Євро-2020, переписавши історію команди.

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Гравці активно діляться світлинами та відео з відпустки у Чорногорії. У інстаграмі Ярмоленка з'явилась спільна світлина за сніданком. Андрій коротко прокоментував фото: "Друзі". Натомість не обійшлось і без фотосесій. Однак участь у них брали не другі половинки футболістів, а самі гравці української збірної.

Роман Безус був у ролі моделі, а його фотографом став Ярмоленко. Справжній український тандем не лише на футбольному полі, а й поза ним. Дружина Романа зняла увесь цей процес на відео та кумедно підписала ролик: "Зараховано".

Позування Безуса перед об'єктивом камери Ярмоленка: відео