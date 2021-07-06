Звичайний рейс для українських гравців
Збірна України завершила свої виступи на Євро-2020, поступившись у чвертьфіналі Англії (0:4). 4 липня команда повернулась в Україну. Однак не усі футболісти вирушили разом із командою, деякі залишились у Римі.
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Футболісти Шахтаря Андрій Пятов, Сергій Кривцов та Тарас Степаненко вирішили ще трішки насолодитись красивою архітектурою столиці Італії. Тому в Україну вони летіли самостійно у компанії свої других половинок.
Цікаво, чому футболісти взяли курс в Україну, а не вирушили відразу на збори Шахтаря, які відбуваюся в Австрії. Можливо, збірникам були надані додаткові вихідні після чемпіонату Європи.
Тарас Степаненко летить із Риму / Фото Sport.ua (Владислав Дудка)
Збірники повертаються в Україну / Фото Sport.ua (Владислав Дудка)