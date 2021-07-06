Звичайний рейс для українських гравців

Збірна України завершила свої виступи на Євро-2020, поступившись у чвертьфіналі Англії (0:4). 4 липня команда повернулась в Україну. Однак не усі футболісти вирушили разом із командою, деякі залишились у Римі.

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Футболісти Шахтаря Андрій Пятов, Сергій Кривцов та Тарас Степаненко вирішили ще трішки насолодитись красивою архітектурою столиці Італії. Тому в Україну вони летіли самостійно у компанії свої других половинок.

Оце так! Гравці "гірників" повертались додому звичайним лоукостом. Вартість одного квитка складала лише 20 євро. Ось так просто та без усякої розкоші.

Цікаво, чому футболісти взяли курс в Україну, а не вирушили відразу на збори Шахтаря, які відбуваюся в Австрії. Можливо, збірникам були надані додаткові вихідні після чемпіонату Європи.



Тарас Степаненко летить із Риму / Фото Sport.ua (Владислав Дудка)



Збірники повертаються в Україну / Фото Sport.ua (Владислав Дудка)