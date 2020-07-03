Керівництво клубу незадоволене роботою керманича команди Кіке Сетьєна, тому шукають кандидатів, хто міг би очолити посаду. Ексфутболіст "Барселони" Хаві погодився повернутись та стати тренером "каталонців".

Про це повідомляє іспанське видання Mundodeportivo. Колишній капітан "каталонців" Хаві, який зараз очолює тренерське крісло катарського "Аль-Садду", в кінці сезону очолить каталонський клуб.

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Повернення легенди

У каталонському клубі "Барселона" незадоволені роботою керманича команди Кіке Сетьєна. Відтак, там задумуються над зміною наставника.

За інформацією іспанської преси, Хаві вже прийняв пропозицію президента клубу Хосепа Бартомеу. Також кандидатуру Хаві підтримують гравці клубу.

Додамо, що "Барселона" посідає другу сходинку турнірної таблиці, у їх активі 70 пунктів. Команду випереджає лише одвічний суперник мадридський "Реал", який стрімко прямує до чемпіонства у цьому сезоні. Але каталонській команді до снаги позмагатись із "вершковими" за золоті нагороди.

Кар'єра Хаві у "Барселоні"

Дебютував в основній команді "каталонців" ще у серпні 1998 року в матчі Суперкубку Іспанії проти "Мальорки". У цьому матчі він відзначився голом та міцно закріпився в основі.

У квітні 2014 року став першим футболістом, який зробив 100% точних передач в матчі Ліги чемпіонів 1/4 фіналу проти клубу "Атлетіко".

Суперкубок Іспанії 2012/13 став для Хаві Ернандеса 25 титулом в кар'єрі. Із каталонським клубом Хаві здобув всі трофеї, які тільки можна було виграти.

В сезоні 2014/15 виграв титул Ліги чемпіонів. Фінал турніру проти "Ювентуса" став останнім для гравця за "Барселону". За рідний клуб іспанець зіграв понад 700 матчів. Він також став восьмим футболістом, який зіграв 500 матчів в чемпіонаті Іспанії.

На початку червня 2015 року Хаві у статусі легенди "каталонців" перейшов у "Аль-Садд". У 2017 році став володарем Кубка Еміра Катару. У 2019 році оголосив про завершення кар'єри і за декілька днів очолив катарський клуб.