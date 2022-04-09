Гравці Маріуполя приєднались до тренувань Шахтаря у Туреччині

Шахтар поселився у турецькому Стамбулі. Футболісти провели перше тренування.

Вперше зібрались після початку війни

Перше тренування "гірників" було втягуючим, щоб розпочати відновлення кондицій футболістів, які через війну були змушені займатись індивідуально. Шахтар готується до першого товариського матчу.

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Разом із головною командою Шахтаря потренували гравці U-19, а також футболісти Маріуполя.

Хто взяв участь у тренувальному процесі: Анатолій Трубін, Олексій Шевченко і Тимур Пузанков, Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля, Андрій Булеза, Мар'ян Фарина, Олександр Драмбаєв, Данило Удод, Михайло Мудрик, Артем Бондаренко, Петро Стасюк, Дмитро Мишньов, Денис Шостак, Максим Чех.

Перша зустріч під гаслом "Shakhtar Global Tour for Peace" відбудеться 9 квітня. Цього дня о 20:00 за київським часом Шахтар зіграє проти грецького Олімпіакоса. Усі виручені кошти з матчу підуть на потреби ЗСУ.

Про таку ініціативу з благодійними поєдинками першим оголосило київське Динамо. "Біло-сині" свої ігри будуть проводити у Румунії.



​Тренування Шахтаря у Стамбулі / Фото Шахтаря



Тренування "гірників" у Стамбулі / Фото Шахтаря



Тренування Шахтаря у Туреччині / Фото Шахтаря