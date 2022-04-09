Впервые собрались после начала войны

Первая тренировка "горняков" была втягивающей, чтобы начать возобновление кондиций футболистов, которые из-за войны были вынуждены заниматься индивидуально. Шахтер готовится к первому товарищескому матчу.

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Вместе с главной командой Шахтера потренировали игроки U-19, а также футболисты Мариуполя.

Кто принял участие в тренировочном процессе: Анатолий Трубин, Алексей Шевченко и Тимур Пузанков, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля, Андрей Булеза, Марьян Фарина, Александр Драмбаев, Данило Удод, Михаил Мудрик, Артем Бондаренко, Петр Стасюк, Дмитрий Мишень , Денис Шостак, Максим Чех.

Первая встреча под лозунгом Shakhtar Global Tour for Peace состоится 9 апреля. В этот день в 20:00 по киевскому времени Шахтер сыграет против греческого Олимпиакоса. Все вырученные средства по матчу пойдут на нужды ВСУ.

О такой инициативе с благотворительными поединками первым объявило киевское Динамо. "Бело-синие" свои игры будут проводить в Румынии.

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Тренировка Шахтера в Стамбуле / Фото Шахтера



Тренировки "горняков" в Стамбуле / Фото Шахтера



Тренировки Шахтера в Турции / Фото Шахтера