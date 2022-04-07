Мудрик: Вірте в нашу перемогу

Лівий вінгер вже прилетів із командою у Туреччину, де незабаром збереться більша частина "гірників". Протягом 13 – 19 квітня Шахтар зіграє з європейськими клубами, щоб допомогти українській армії.

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Михайло Мудрик сподівається, що завдяки поєдинкам вдасться зібрати солідну суму грошей, які підуть на потреби ЗСУ.

Усі виручені гроші від цих матчів підуть на допомогу нашим ЗСУ. Для футболістів це буде хороша нагода прославити Україну та нагадати усьому світу про війну на нашій землі,

– сказав Мудрик.

Не забув футболіст звернутись до українців. Мудрик попросив земляків не упускати руки, а йти до перемоги.

"Не здавайтесь. Вірте в нашу перемогу, будьте єдині та не втрачайте в надію, що все скоро закінчиться", – додав Михайло.

Нагадаємо, що таку ініціативу першим розпочало київське Динамо, яке проведе свої матчі у Румунії.