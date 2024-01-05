Чи є Лунін: суперник Реала склав кумедний список футболок, які хочуть отримати від "вершкових"

Вже 6 січня Реал проведе виїзний поєдинок 1/16 фіналу Кубка Короля проти скромної Арандіни. Суперник, який представляє аж п'яту за силою лігу Іспанії, вже частково підготувався до матчу.

В інтернеті з'явився список із футболками футболістів Реала. Виявилось, що гравці Арандіни склали його, щоб отримати, можливо, омріяні футболки від легенд та зірок мадридського клубу у своєму житті.

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Омріяні футболки гравців "Королівського клубу"

Однак серед цього списку не знайшлось місця Андрію Луніну. Жоден із гравців клубу, який виступає у п'ятому за силою дивізіоні Іспанії, не мріє про футболку українського голкіпера, навіть його візаві.

Натомість двоє гравців хочуть отримати футболки конкурентів українця – Кепи та Тібо Куртуа, який продовжує відновлюватись від травми "хрестів".

Найбільшою популярністю серед футболістів Арандіни користується футболка Луки Модріча. Іменний одяг хорвата хочуть отримати одразу 9 гравців суперника.

Ще три футболки хочуть отримати у подарунок від Джуд Беллінгема, Начо (1), Родріго (2) та Тоні Крооса (2).

Дивно, що лише один Аюб хоче здобути футболку Вінісіуса Жуніора, який нарешті відновився від ушкодження.



Гравці Арандіни підготували список бажаних футболок Реала / Фото Madrid Zone

Матч Кубка Короля між Арандіною та Реалом відбудеться 6 січня о 22:30.

До слова, майбутній суперник "вершкових" замикає турнірну таблицю чемпіонату після 16-ти зіграних турів, у його активі лише 10 балів.