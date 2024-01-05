В Интернете появился список с футболками футболистов Реала. Оказалось, что игроки Арандины сочинили его, чтобы получить, возможно, желанные футболки от легенд и звезд мадридского клуба в своей жизни.
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Желающие футболки игроков "Королевского клуба"
Однако среди этого списка не нашлось места Андрею Лунину. Ни один из игроков клуба, выступающий в пятом по силе дивизионе Испании, не мечтает о футболке украинского голкипера, даже его визави.
Зато два игрока хотят получить футболки конкурентов украинца – Кепы и Тибо Куртуа, который продолжает восстанавливаться от травмы "крестов".
Наибольшей популярностью среди футболистов Аранданы пользуется футболка Луки Модрича. Именно одежду хорвата хотят получить сразу 9 игроков соперника.
Еще три футболки хотят получить в подарок от Джуд Беллингема, Начо (1), Родриго (2) и Тони Кроос (2).
Удивительно, что только один Аюб хочет получить футболку Виннисиуса Жуниора, наконец-то восстановившегося от повреждения.
Игроки Аранданы подготовили список желаемых футболок Реала / Фото Madrid Zone
К слову, будущий соперник "сливочных" замыкает турнирную таблицу чемпионата после 16 сыгранных туров, в его активе всего 10 баллов.