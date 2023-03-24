Віктор Циганков вперше став батьком: як збірна України привітала гравця – відео

Дружина футболіста Жирони Романа подарувала своєму коханому сина. Хлопець народився під час того, як сам Віктор готувався до матчу за збірну України.

Цієї зими Віктор Циганков залишив київське Динамо. Вінгер збірної України переїхав у іспанську Жирону за 5 мільйонів євро і вже почав феєрити.

До теми Репетиція перед битвою на "Вемблі": Україна за "зачиненими дверями" перемогла Брентфорд – відео

У семи матчах вінгер забив 3 голи та віддав три результативні передачі. Також у Віктора є позитивні новини і в особистому житті. 23 березня його дружина Романа народила хлопця.

Це перша дитина в сім'ї 25-річного футболіста. Футболісти та тренерський штаб збірної України привітали Віктора із такою подією, підготувавши святковий торт. "Не зупиняйся. Давай, працюй ще", – пожартував в.о. наставника команди Руслан Ротань.

Як збірна України вітала Циганкова:

Віктор познайомився з Романою ще у 2018-му, а через три роки зробив їй пропозицію. У червні минулого року пара розписалась. Друга половинка ексгравця Динамо родом з Вінниці, але навчання проходить у США, у Державному університеті Кента.

Читайте також Шанси як в Італії: штучний інтелект вирахував ймовірність перемоги України у відборі Євро-2024

Відзначимо, що зараз Циганков разом зі збірною України готується до першого матчу кваліфікації Євро-2024. У неділю, 26 березня, "синьо-жовті" зіграють в Лондоні проти Англії. За свою кар'єру вінгер провів 42 матчі у футболці національної команди, забивши 7 голів.

. Матч Англія – Україна пройде в Лондоні на стадіоні "Вемблі" у неділю, 26 березня. Пряма трансляція поєдинку буде доступна на "Суспільному", а також онлайн-сервісі Megogo. Початок – о 19:00 за київським часом.