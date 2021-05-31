Гравець Волині навмисно коліном влетів у спину супернику: епізод призвів до сутички – відео

Волинь 30 травня зіграла проти Миколаєва у Першій лізі України. Матч завершився бійкою футболістів після скандального фолу гравця луцької команди.

Брутальний фол у Першій лізі

Перенесений 4-й тур завершився перемогою Миколаєва. Волинь вже третій рік поспіль зупиняється поруч з виходом в УПЛ. Однак цей матч запам'ятався скандальною кінцівкою.

Читайте також Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020

За рахунку 2:1 на користь господарів голкіпер Миколаєва ввів м'яч ударом від власних володінь. Гравець Волині Приймак у верховій боротьбі навмисно вдарив коліном у спину опікуна. Такий удар міг призвести до перелому. Футболіст господарів впав на газон та корчився від болю. Епізод виглядав дуже неприємно.

Після цього до епіцентру події відразу прибігли усі футболісти команд, щоб заступитись за своїх партнерів. Гравці Миколаєва з претензіями полізли до Приймака та арбітра матчу, у хід пішли навіть кулаки. Але футболісти Волині не дозволили, щоб епізод переріс у брутальну бійку.

Гравець Волині також отримав на горіхи. Один із футболістів Миколаєва не сильно вдарив його ногою по спині, щоб показати усю серйозність фолу. Головний арбітр вилучив Приймака з поля.

Миколаїв – Волинь повний матч (епізод із фолом із 2:09:16)