Брутальный фол в Первой лиге

Перенесенный 4-й тур завершился победой Николаева. Волынь уже третий год подряд останавливается рядом с выходом в УПЛ. Однако этот матч запомнился скандальной концовкой.

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При счете 2:1 в пользу хозяев, голкипер Николаева ввел мяч ударом от своих владений. Игрок Волыни Приймак в верховой борьбе намеренно ударил коленом в спину опекуна. Такой удар мог привести к перелому. Футболист хозяев упал на газон и корчился от боли. Эпизод выглядел очень неприятно.

После этого к эпицентру события сразу прибежали все футболисты команд, чтобы заступиться за своих партнеров. Игроки Николаева с претензиями полезли к Приймаку и арбитра матча, в ход пошли даже кулаки. Но футболисты Волыни не позволили, чтобы эпизод перерос в грубую драку.

Игрок Волыни также получил свое. Один из футболистов Николаева не сильно ударил его ногой по спине, чтобы показать всю серьезность фола. Главный арбитр удалил Приймака с поля.

Николаев – Волынь полный матч (эпизод с фолом с 2:09:16)