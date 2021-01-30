Гравець Шахтаря Вакула покинув Десну через два тижні після переходу в оренду

Владислав Вакула, який у січні перейшов в оренду в чернігівську Десну, через два тижні покинув команду.

Джерело: 24 канал, FootBoom

13 січня Десна та Шахтар оголосили про оренду Владислава Вакули. Гравець мав виступати за чернігівський клуб до кінця сезону.

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Але 30 січня гравець опублікував сторіс в інстаграм, в якому він вже у формі Маріуполя і з підписом "Повернення блудного сина".

Вакула виступав за Маріуполь з 2018 року. Влітку 2019 року його викупив Шахтар, але залишив в оренді в азовському клубі. Взимку 2020 року Вакула приєднався до Шахтаря, але за весь рік зіграв лише у чотирьох матчах.

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь в коментарі FootBoom підтвердив. що Вакула покинув його команду. І що це було саме рішення тренера.

Ні Маріуполь, ні Шахтар не повідомляють про оренду гравця.