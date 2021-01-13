Десна орендувала в Шахтаря півзахисника Вакулу
Чернігівська Десна оголосила про оренду півзахисника Владислава Вакулу. Гравець виступатиме за команду до кінця сезону.
Інформацію про оренду Вакули підтвердили в Шахтарі. В Десні про це заявили постом в інстаграмі, але не на офіційному сайті.
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Угоду з чернігівським клубом розраховано до кінця сезону 2020/21. Вакула вже представлений партнерам та приступив до повноцінних тренувань в складі Десни.
Що відомо про Владислава Вакулу
- Вакула виступи в УПЛ розпочинав в Сталі. Згодом перейшов в Маріуполь. Але влітку 2019 року став гравцем Шахтаря, хоча продовжив виступати в Маріуполі, але вже як орендований гравець.
- Взимку 2020 року повернувся в Шахтар, але в минулому сезоні зіграв лише два матчі за "гірників" – з Колосом та Олександрією. При цьому використали його на позиції правого захисника, а не вінгера, де він традиційно виступав.
- В цьому сезоні зіграв ще два матчі – у жовтні в межах УПЛ. У грі з Львовом вийшов на заміну наприкінці матчу, а з Маріуполем – у стартовому складі.
Варто відзначити, що в Десні виступає орендований в Шахтаря правий захисник Юхим Конопля. Окрім того, першу половину сезону за чернігівську команду виступав і вінгер Михайло Мудрик. Але на зимові збори гравець відправився разом з Шахтарем.
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