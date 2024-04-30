"Мочився в ліжку до 15 років": одноклубник Луніна відверто зізнався про проблему дитинства

Центральний захисник "вершкових" Антоніо Рюдігер уособлює на футбольному полі потужність та надійність. Однак в дитинстві німецький гравець мав неприємну проблему.

Мадридський Реал 30 квітня зіграє перший півфінальний поєдинок Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії. У стартову одинадцятку "вершкових" потрапив гравець збірної Німеччини Антоніо Рюдігер.

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Часом було соромно

Напередодні поєдинку футболіст дав відверте інтерв'ю медіапроєкту CARRE. Серед іншого 31-річний захисник Реала розповів історію про свою проблему дитинства, яку він зумів подолати.

Я мочився в ліжку до 15 років. Це дійсно так, тут нічого такого немає, але часом все ж мені було соромно. Це життя, що я міг зробити? Як я подолав цю проблему? Я просто перестав пити воду після 20:00 і досі це роблю,

– розповів Рюдігер.

Що відомо про Рюдігера