"Мочився в ліжку до 15 років": одноклубник Луніна відверто зізнався про проблему дитинства

30 квітня 2024, 21:53
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Джерело:

CARRE

Центральний захисник "вершкових" Антоніо Рюдігер уособлює на футбольному полі потужність та надійність. Однак в дитинстві німецький гравець мав неприємну проблему.

Мадридський Реал 30 квітня зіграє перший півфінальний поєдинок Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії. У стартову одинадцятку "вершкових" потрапив гравець збірної Німеччини Антоніо Рюдігер.

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Часом було соромно

Напередодні поєдинку футболіст дав відверте інтерв'ю медіапроєкту CARRE. Серед іншого 31-річний захисник Реала розповів історію про свою проблему дитинства, яку він зумів подолати.

Я мочився в ліжку до 15 років. Це дійсно так, тут нічого такого немає, але часом все ж мені було соромно. Це життя, що я міг зробити? Як я подолав цю проблему? Я просто перестав пити воду після 20:00 і досі це роблю,
– розповів Рюдігер.

Що відомо про Рюдігера

  • Антоніо Рюдігер німецький футболіст африканського походження. Його батьки втекли до Німеччини зі Сьєрра-Леоне через громадянську війну.
  • Рюдігер розпочав професійну кар'єру в Штутгарті. Згодом перебрався до Серії А, де захищав кольори Роми.
  • У 2017 році Челсі викупив Рюдігера у італійського клубу за 35 мільйонів євро.
  • А влітку 2022 року німець на правах вільного агента став гравцем "Галактікос".
  • У поточному сезоні Рюдігер зіграв за Реал 41 матч, у яких забив 2 голи та віддав 2 асисти.
  • Трансферна вартість центрального захисника становить 25 мільйонів євро.
Автор: Сергій Шаховець