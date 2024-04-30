Мадридский Реал 30 апреля сыграет первый полуфинальный поединок Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии. В стартовую одиннадцатку "сливочных" попал игрок сборной Германии Антонио Рюдигер.
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Порой было стыдно
Накануне поединка футболист дал откровенное интервью медиапроекту CARRE. Среди прочего 31-летний защитник Реала рассказал историю о своей проблеме детства, которую он сумел преодолеть.
Я мочился в постели до 15 лет. Это действительно так, здесь ничего такого нет, но порой все же мне было стыдно. Это жизнь, что я мог сделать? Как я преодолел эту проблему? Я просто перестал пить воду после 20:00 и до сих пор это делаю,
– рассказал Рюдигер.
Что известно о Рюдигере
- Антонио Рюдигер немецкий футболист африканского происхождения. Его родители бежали в Германию из Сьерра-Леоне из-за гражданской войны.
- Рюдигер начал профессиональную карьеру в Штутгарте. Впоследствии перебрался в Серию А, где защищал цвета Ромы.
- В 2017 году Челси выкупил Рюдигера у итальянского клуба за 35 миллионов евро.
- А летом 2022 года немец на правах свободного агента стал игроком "Галактикос".
- В текущем сезоне Рюдигер сыграл за Реал 41 матч, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
- Трансферная стоимость центрального защитника составляет 25 миллионов евро.