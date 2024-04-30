В Лізі чемпіонів у вівторок, 30 квітня, відбудеться перший півфінальний матч Ліги чемпіонів 2023-2024. На мюнхенській "Альянц Арені" між собою зійдуться місцева Баварія та мадридський Реал, пише 24 Канал.

До теми Баварія – нова "жертва" Реала та Луніна: прогноз на півфінальну битву в Лізі чемпіонів

Лунін йде до трофея

Команди видали непрості чвертьфінали проти англійських клубів, але зрештою відправили представників АПЛ додому. Баварія розписала результативну нічию на виїзді з Арсеналом (2:2), після чого спокійно здолала суперника вдома (1:0).

Реалу ж довелось серйозно напружитися в іграх з Манчестер Сіті. На "Сантьяго Бернабеу" клуби забили аж по три м'ячі один одному, тоді як в Англії обмежились 1:1 в основний час. У підсумку все вирішила серія пенальті, де героєм став Андрій Лунін.

Українець виконав два сейви та вивів свій клуб у півфінал. Попри одужання Тібо Куртуа саме Андрій має вийти в основі у Мюнхені. До слова, мадридці впевнено йдуть до чемпіонства у Ла Лізі, маючи гандикап над Барселоною аж у 11 очок.

Баварія ж навпаки тотально провалилась на внутрішній арені. Суперкубок був програний Лейпцигу (0:3), в чемпіонаті з великим відривом тріумфував Баєр, а в Кубку мюнхенці вилетіли від представника третього дивізіону Саарбрюкена. Тож Ліга чемпіонів – шанс для Тухеля врятувати сезон.

Варто знати Всі карти в руки Луніну: хто став головним фаворитом Ліги чемпіонів після вильоту Манчестер Сіті

Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Баварія – Реал на території України можна буде на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Баварія – Реал. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.