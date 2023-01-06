Львів втратив молодого таланта, на якого полювали Шахтар та клуби Іспанії

Аутсайдер української Прем'єр-ліги ФК Львів повідомив, що півзахисник команди Борис Крушинський продовжить кар'єру в новому клубі. Універсальний гравець посилив лідера Першої ліги Полісся.

Львівський клуб офіційно повідомив про трансфер свого вихованця Бориса Крушинського до першолігового Полісся. Умови угоди не повідомляються.

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Зазначимо, що напередодні зимового трансферного вікна деякі ЗМІ повідомляли про інтерес до універсального гравця донецького Шахтаря. Крім того, 20-річним хавбеком цікавилися іспанські клуби. Втім, лідер Першої ліги зіграв на випередження і першим оформив контракт із талановитим футболістом.

Що відомо про Бориса Крушинського

Молодий півзахисник є вихованцем футбольної школи Львова.

Крушинський з однаковим успіхом діє в центрі оборони та на позиції центрхава.

Виступав за юнацьку та молодіжну команди львівського клубу.

Наприкінці сезону 2020/21 Крушинський дебютував за основну команду "синьо-золотих левів".

В активі Бориса 1 гол у 31 поєдинку за Львів.

Варто зазначити, що Кришинський став шостим гравцем, який покинув Львів у зимове трансферне вікно. Натомість нових футболістів клуб ще не підписав.

Зимові трансфери Львова 2022/23