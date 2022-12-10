Відразу четверо досвідчених футболістів завершили виступи за львівський клуб. З командою попрощалися Михайло Шишка, Богдан Мишенко, Андрій Якимів та Павло Полегенько.

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Кадрові висновки

Нападник Богдан Мишенко поповнив склад команди ще взимку 2022 року. За цей період він зіграв 10 поєдинків, але результативними діями не відзначився.

Півзахисники Михайло Шишка та Андрій Якимів виступали за "містян" з літа 2022 року. Вихованець Шахтаря Шишка відіграв 11 матчів за Львів, а Якимів – 6.

Вихованець системи київського Динамо Павло Полегенько приєднався до “синьо-золотих левів” у жовтні. Досвідчений захисник 9 разів виходив на поле.

Нагадаємо, що в першій частині чемпіонату команда Дулуба відіграла 14 поєдинків, у яких набрала 9 очок. Львів займає останню сходинку в турнірній таблиці, а від рятівного 12 місця команду віддаляє 5 пунктів.

За попередніми планами друге коло УПЛ має стартувати 4 березня 2023 року, а завершитись сезон повинен 3 червня.