Гравець Дніпра-1 присвятив гол Україні та не стримав сліз, коли згадав про війну: щемливе відео
Джерело:інстаграм Дніпра-1
Бразильський легіонер Дніпра-1 Білл виступає на правах оренди у Спорт Ресіфі. Футболіст вже встиг відзначитись голом та присвятити його Україні.
Дебютний гол для українців
Лівий вінгер дніпровського клубу лише 22 березня 2022 року поповнив склад Спорт Ресіфі, як вже забив за бразильську команду. Білл зворушливо прокоментував своє взяття воріт суперника.
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Білл відгукнувся на передачу зі штрафного та головою прошив сітку воріт суперника. Відзначимо, що бразилець врятував для свого нового клубу нічию у першому матчі кубкового фіналу.
Футболіст розповів, що просив у Бога цього м'яча. Гравець через війну покинув Україну та Дніпро-1. Білл присвятив це взяття воріт своїм одноклубникам із Дніпра-1 та усім українцям, які живуть в умовах війни.
Бразильський півзахисник не стримав сліз.
Це дуже важко, адже ми залишили наш дім заради мрії, а тепер мали покинути це. Це так сумно. Я просив у Бога цей гол, адже хотів присвятити його моїм одноклубникам та всім українцям, які живуть у цій важкій ситуації. Дякую Богу, що дав мені гол в цей момент,
– сказав Білл.
Відео голу та інтерв'ю Білла
Поєдинок проти Форталези закінчився мировою 1:1. Матч-відповідь відбудеться 4 квітня.
Білл та його кар'єра в Україні
- Футбольна кар'єра Білла в Україні не були тривалою. Бразилець перейшов у Дніпро-1 у січні 2022 року.
- За дніпровський клуб провів 13 матчів, у яких забив один гол та зробив 2 результативні передачі.
- Його угода з дніпрянами розрахована до кінця грудня 2026-го. Білл повернеться з оренди в Україну 30 червня 2022 року.