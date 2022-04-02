Зворушливий вчинок німецький фанатів

20-річний форвард готовий попрощатись із цінною нагородою заради допомоги України. Однак медаль може залишитись у руках Данила Сікана.

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Футболіст виступає на правах оренди у німецькій Ганзі. Уболівальники команди вирішили відзначитись зворушливим та добрим вчинком. Фанати розпочали збір коштів, щоб перемогти в аукціоні за лот Сікана.

Німецькі фанати хочуть виграти медаль та повернути її назад українському нападнику або виставити її у клубному музеї.

За декілька годин німцям вдалось зібрати суму у розмірі 20 тисяч євро. Також уболівальники відкрили другий збір на таку ж суму грошей.

Якщо ініціатива німецький фанатів не буде успішною, то усі зібрані кошти підуть на потреби українських біженців.

Наразі ціна нагороди Сікана з чемпіонату світу на аукціоні складає 9 100 доларів.

Зверніть увагу! Спостерігати за зміною ціни можна за посиланням.

Відзначимо, що німецька футбольна спільнота сильно допомагає та підтримує Україну після нападу Росії. На трибунах місцевих стадіонів постійно майорять синьо-жовті прапори, футболісти одягають форму з українськими прапорами, а також допомагають фінансово.

Німецький клуб Сікана посідає 11-те місце у таблиці Другої Бундесліги.

Що відомо про кар'єру Данила Сікана