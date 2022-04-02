Дебютний гол для українців

Лівий вінгер дніпровського клубу лише 22 березня 2022 року поповнив склад Спорт Ресіфі, як вже забив за бразильську команду. Білл зворушливо прокоментував своє взяття воріт суперника.

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Білл відгукнувся на передачу зі штрафного та головою прошив сітку воріт суперника. Відзначимо, що бразилець врятував для свого нового клубу нічию у першому матчі кубкового фіналу.

Футболіст розповів, що просив у Бога цього м'яча. Гравець через війну покинув Україну та Дніпро-1. Білл присвятив це взяття воріт своїм одноклубникам із Дніпра-1 та усім українцям, які живуть в умовах війни.

Бразильський півзахисник не стримав сліз.