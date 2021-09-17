Гравець Баварії переніс операцію на серці та пропустить матч проти Динамо в Лізі чемпіонів

Вінгеру німецької Баварії Кінгслі Коману провели операцію на серці. Відновлення після неї триватиме до двох тижнів, тож гравець пропустить перший матч проти Динамо в Лізі чемпіонів.

У Кінгслі Комана були проблеми із сердечним ритомом, на який він постійно скаржився. Після проведення ЕКГ футболісту довелося пройти хірургічне втручання. Але воно було незначне.

"Для кардіохірурга це була, скоріш, проста процедура з керованим ризиком. З Команом все гаразд, він лише скаржиться не незначний біль в паху", – заявив на пресконференції головний тренер клубу Юліан Нагельсманн.

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Поки ж футболіст відновлюється після операції. У вівторок, 21 вересня, йому дозволять приступити до кардіотренування. З командою він почне тренування лише через півтора – два тижні. Тож футболіст як мінімум пропустить два матчі в чемпіонаті Німеччини. І, скоріш за все, домашній матч проти київського Динамо в Лізі чемпіонів. Ця гра запланована на 29 вересня.

Цілком ймовірно, що на поле у футболці Баварії Коман вийде вже в середині жовтня після перерви на матчі національних збірних.