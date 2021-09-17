У Кингсли Комана были проблемы с сердечным ритмом, на который он постоянно жаловался. После проведения ЭКГ футболисту пришлось пройти хирургическое вмешательство. Но оно было незначительное.

"Для кардиохирурга это была, скорее, простая процедура с управляемым риском. С Команом все в порядке, он только жалуется не несильную боль в паху", – заявил на пресс-конференции главный тренер клуба Юлиан Нагельсманн.

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Пока же футболист восстанавливается после операции. Во вторник, 21 сентября, ему разрешат приступить к кардиотренировке. С командой он начнет тренировки лишь через полторы-две недели. Поэтому футболист как минимум пропустит два матча в чемпионате Германии. И, скорее всего, домашний матч против киевского Динамо в Лиге чемпионов. Эта игра запланирована на 29 сентября.

Вполне, вероятно, что на поле в футболке Баварии Коман выйдет уже в середине октября после перерыва на матчи национальных сборных.