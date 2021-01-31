Гравець Баварії отримав суворе покарання за зроблене татуювання

Мюнхенська Баварія оштрафувала та відсторонила від тренувань хавбека команди Корентена Толіссо. Француз зробив татуювання, яке обійшлось йому дорогою ціною.

Джерело: офіційний сайт Баварії

26-річний футболіст Баварії Корентен Толіссо тепер не зможе тренуватись разом із командою. Француз порушив правилами медичного протоколу під час пандемії коронавірусу. Гравець прибув на клубну базу із новим тату, що у Баварії вважають неприпустимим.

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Покарання для Толіссо

Толіссо отримав від мюнхенського клубу грошовий штраф, який Баварія витратить на благодійність. Також гравець відсторонений від тренувального процесу. Наразі невідомо, скільки футболіст не зможе тренуватись з командою.

У цьому сезоні Толіссо зіграв у футболці "баварців" 18 матчів у всіх турнірах. Гравець двічі відзначався у воротах суперників.