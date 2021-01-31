Мюнхенская Бавария оштрафовала и отстранила от тренировок хавбека команды Корентена Толиссо. Француз сделал татуировку, которая обошлась ему дорогой ценой.

Источник: официальный сайт Баварии

26-летний футболист Баварии Корентен Толиссо теперь не сможет тренироваться вместе с командой. Француз нарушил правила медицинского протокола во время пандемии коронавируса. Игрок прибыл на клубную базу с новым тату, что в Баварии считают недопустимым.

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Наказание для Толиссо

Толиссо получил от мюнхенского клуба денежный штраф, Бавария потратит его на благотворительность. Также игрок отстранен от тренировочного процесса. Пока неизвестно, сколько футболист не сможет тренироваться с командой.

В этом сезоне Толиссо сыграл в футболке "баварцев" 18 матчей во всех турнирах. Игрок дважды отличился в воротах соперников.