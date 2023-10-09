Фатальний офсайд: Барселона втратила очки проти аутсайдера Ла Ліги – відеоогляд

У неділю, 8 жовтня, Барселона гостювала на полі Гранади у рамках 9-го туру іспанської Ла Ліги-2023/2024. Команда Хаві втратила очки на відміну від прямих конкурентів за лідерство турнірної таблиці.

Гранада – Барселона 2:2

Голи: Мартінес, 1, 29 – Ямал, 45+1, Роберто, 85

Вже на 17-й секунді зустрічі рахунок у матчі було відкрито. Але зробили це гості, а це, як більшість прогнозували, що першими у матчі заб'ють гості з Каталонії. Все розпочалось із перехоплення м'яча на частині поля Барселони. Він дістався Мартінесу, який прошив тер Штегена. Німецький воротар "блаугранас" доторкнувся пальцями до м'яча, але не зміг парирувати удар, повідомляє 24 Канал.

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Вперше з 2019-го у Ла Лізі забили такий швидкий гол. Гранада повела у рахунку 1:0.

Гості відповіли ударом з-за меж штрафного майданчика від Хаві. Феррейра був на місці.

На 29-й хвилині господарі вдруге шокували каталонський гранд. Мартінес включив свою 10-ту швидкість, аби наздогнати закидання від партнера по команді. Автор першого голу у ворота Барселони двічі познущався із Кунде та пробив під поперечину – 2:0.

Барселоні потрібно було відіграватись. Їх активність перетворилась на гол вже у компенсований до першого тайму час. Фелікс вже у падіння проштовхнув м'яч на дальню стійку, де вже чатував Ямал. 16-річний футболіст просто заніс разом із собою м'яч у вже порожні ворота Гранади – 2:1.

Ямал став наймолодшим автором голу у Ла Лізі. На момент взяття воріт Гранади йому виповнилось 16 років та 87 днів.

На перерву команди пішли за переваги господарів у рахунку 2:1.

У другому таймі обидва колективи мали свої моменти, аби забити. Однак гол прийшов лише на наприкінці матчу. Роберто замкнув простріл вздовж воріт від Бальде. Суддя переглянув момент щодо можливого офсайду, але гості забили у рамках правил. Рахунок став рівним 2:2.

Був у поєдинку ще один гол, який міг принести Барселоні три бали. Але його скасували через положення поза грою у моменті із забитим голом головою від Фелікса. А все через активність в атаці Торреса, який навіть не доторкнувся до м'яча.

Фінальний свисток зафіксував бойову мирову 2:2. Барселона зробила подарунок Реалу та Жироні у вигляді втрачених очок.

Лідером сезону-2023/2024 Ла Ліги продовжує йти Реал, набравши 24 бали. Жирона, як йде другою, має у своєму активі 22 очки. Барселона із 21 пунктом замикає топ-3.

Гранада із 6 очками продовжує перебувати у зоні вильоту – передостаннє 19-те місце.

Гранада – Барселона: відеоогляд матчу