Гранада – Барселона 2:2

Голы: Мартинес, 1, 29 – Ямал, 45+1, Роберто, 85

Уже на 17-й секунде встречи счет в матче был открыт. Но сделали это гости, а это как большинство прогнозировали, что первыми в матче забьют гости из Каталонии. Все началось с перехвата мяча на части поля Барселоны. Он добрался до Мартинеса, который прошил тер Штегена. Немецкий вратарь "блаугранас" прикоснулся пальцами мяча, но не смог парировать удар, сообщает 24 Канал.

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Впервые с 2019-го в Ла Лиге забили столь быстрый гол. Гранада повела в счете 1:0.

Гости ответили ударом из-за пределов штрафной от Хави. Феррейр был на месте.

На 29-й минуте хозяева шокировали каталонский гранд. Мартинес включил свою 10-ю скорость, чтобы догнать заброс от партнера по команде. Автор первого гола в ворота Барселоны дважды поиздевался над Кунде и пробил под перекладину – 2:0.

Барселоне нужно было отыгрываться. Их активность превратилась в гол уже в компенсированное к первому тайма время. Феликс уже в падение протолкнул мяч на дальнюю штангу, где уже караулил Ямал. 16-летний футболист просто занес вместе с собой мяч в пустые ворота Гранады – 2:1.

Любопытно! Ямал стал самым молодым автором гола в Ла Лиге. На момент взятия ворот Гранады ему исполнилось 16 лет и 87 дней.

На перерыв команды ушли по преимуществу хозяев в счете 2:1.

Во втором тайме оба коллектива имели свои моменты, чтобы забить. Однако гол пришел только в конце матча. Роберто запер прострел вдоль ворот от Бальде. Судья пересмотрел момент о возможном офсайде, но гости забили в рамках правил. Счет стал равным 2:2.

Был в поединке еще один гол, который мог принести Барселоне три балла. Но его отменили из-за положения вне игры в момент с забитым голом головой от Феликса. А все из-за активности в атаке Торреса, даже не прикоснувшегося к мячу.

Финальный свисток зафиксировал мировую боевую 2:2. Барселона сделала подарок Реалу и Жирони в виде утраченных очков.

Лидером сезона-2023/2024 Ла Лиги продолжает идти Реал, набрав 24 балла. Жирона, как идет второй, имеет в своем активе 22 очка. Барселона с 21 пунктом замыкает топ-3.

Гранада с 6 очками продолжает находиться в зоне вылета – предпоследнее 19 место.

Гранада – Барселона: видеообзор матча