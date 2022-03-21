Гран-прі Саудівської Аравії під загрозою зриву через ракетні обстріли країни
21 березня 2022 , 18:38Читать новость на русском
Гран-прі Саудівської Аравії в найближчий вікенд може не відбутися. 20 березня єменський рух "Ансар Аллах" провів ракетний обстріл території Саудівської Аравії, зокрема об'єктів нафтової компанії Saudi Aramco в Джидді.
Формула-1 слідкує за ситуацією
У країні визнали, що після обстрілу тимчасово знижено ефективність роботи одного з нафтопереробних заводів усередині країни.
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Видання The Sun надіслало запит у Формулу-1, на що організація відповіла, що керівники чемпіонату світу "стежать за ситуацією" у Саудівській Аравії.
"Ф1 слідкує за ситуацією", – цитує представника чемпіонату видання.
- Майбутній етап Формули 1 у Саудівській Аравії має стати другим в історії після дебютних перегонів у грудні минулого року. Гонка запланована на 25 – 27 березня.
- Зазначимо, що Saudi Aramco є офіційним спонсором Формули-1, а також титульним спонсором команди Aston Martin.