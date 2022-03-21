Формула-1 слідкує за ситуацією

У країні визнали, що після обстрілу тимчасово знижено ефективність роботи одного з нафтопереробних заводів усередині країни.

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Видання The Sun надіслало запит у Формулу-1, на що організація відповіла, що керівники чемпіонату світу "стежать за ситуацією" у Саудівській Аравії.

"Ф1 слідкує за ситуацією", – цитує представника чемпіонату видання.