Формула-1 следит за ситуацией

В стране признали, что после обстрела временно снижена эффективность работы одного из нефтеперерабатывающих заводов внутри страны.

К слову Формула-1 расторгла контракт на проведение гран-при России

Издание The Sun направило запрос в Формулу-1, на что организация ответила, что руководители чемпионата мира "следят за ситуацией" в Саудовской Аравии.

"Ф1 следит за ситуацией", – цитирует представителя чемпионата издания.