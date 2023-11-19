Оновлений рекорд Ферстаппена й шалена боротьба за "срібло": підсумки Гран-прі Лас-Вегаса – відео

У Лас-Вегасі закінчився передостанній етап Формули-1 у 2023 році. Переможцем Гран-прі вже звично став нідерландський пілот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

Чемпіон оновив власний рекорд за перемогами у сезоні. У США нідерландець оформив уже 18-й тріумф за календарний рік, пише 24 Канал.

Читайте також Все ближче до Шумахера та Гемілтона: Макс Ферстаппен втретє поспіль став чемпіоном Формули-1

Ферстаппен продовжує переписувати історію

Гонка у Лас-Вегасі проводилася вперше у Формулі-1 з 1982 року. Лідер сезону поступився поулом гонщику "Феррарі" Шарлю Леклеру, який здобув перемогу у кваліфікації після її дострокової зупинки, що була викликана пошкодженням днища боліда Карлоса Сайнса через незакріплений люк.

Проте вже під час першого повороту гонки лідером став Макс Ферстаппен. Він витіснив з траси Шарля Леклера за допомогою порушення правил. За це нідерландський чемпіон отримав штраф у 5 секунд, які йому довелося відстояти на пітлейні.

На третьому колі дистанції сталася серйозна аварія. Ландо Норріс вилетів з траси через проблеми із заднім правим колесом, тому на трасі з'явився сейфтікар,

Пілот "Феррарі" Шарль Леклер зміг повернути собі лідерство у гонці на 16-му колі, коли обійшов Макса Ферстаппена при гальмуванні в повороті. Він утримував лідерство значний відрізок часу, але на 33-му колі дистанції пропустив уперед Серхіо Переса, через три кола монегаск повернув собі першу позицію, але утримати її остаточно все ж таки не зміг.

Нестримний Макс Ферстаппен очолив гонку на 37-му колі та вже не відпустив свого. Він провів решту дистанції у статусі лідера та привіз найближчому переслідувачу гандикап у 2 секунди. За "срібло" велася запекла боротьба та в останньому повороті Шарль Леклер обійшов Серхіо Переса й не дозволив "Ред Буллу" посісти перші дві сходинки п'єдесталу.

Дивіться відео успішного фінішу Леклера

Формула-1. Гран-прі Лас-Вегаса: топ-10

Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 50 кіл Шарль Леклер ("Феррарі") +2.070 Серхіо Перес ("Ред Булл") +2.241 Естебан Окон ("Альпін") +18.665 Ленс Стролл ("Астон Мартін") +20.067 Карлос Сайнс ("Феррарі") + 20.834 Льюїс Гемілтон ("Мерседес") +21.755 Джордж Рассел ("Мерседес") +23.091 Фернандо Алонсо ("Астон Мартін") +25.964 Оскар Піастрі ("Макларен") +29.496

Таким чином Ферстаппен виграв 53-ту гонку в кар'єрі та зрівнявся за цим показником з Себастьяном Феттелем. Лідером є Льюїс Гемілтон зі 103-ма перемогами.

. У 2023 році в Формулі-1 відбудеться ще одне Гран-прі. Закриватиме сезон 26 листопада буде гонка в Абу-Дабі.

Відеоогляд Гран-прі Лас-Вегаса можна подивитися на офіційному ютуб-каналі Формули-1