Українські гімнастки збирають нагороди на етапі Гран-прі в Естонії – відео виступу

У естонському Тарту стартував перший в сезоні турнір Гран-Прі з художньої гімнастики. Наші спортсмени поповнили медальну скарбничку двома медалями.

У багатоборстві Вікторія Онопрієнко та Поліна Городнича виграли золоту та бронзову медалі на Гран-прі в Естонії. Змагання проходили у чотирьох дисциплінах: обруч, м'яч, булави та стрічка.

Читайте також Командний здобуток: Україна завоювала "золото" на Міжнародному турнірі з художньої гімнастики

Чемпіонкою у багатоборстві стала українка Вікторія Онопрієнко. Наша спортсменка здобула перемогу у вправах з обручем і за сумою балів (133.850) виборола золоту медаль. "Срібло" дісталося болгарській гімнастці Стіляні Ніколовій.

Бронзову медаль завоювала ще одна представниця України – Поліна Городнича. Її виступ судді оцінили у 128.100 балів.

Гран-прі у Тарту. Багатоборство

1. Вікторія Онопрієнко (Україна) – 133.850

2. Стіляна Ніколова (Болгарія) – 129.350

3. Поліна Городнича (Україна) – 128.100

Відео виступу українок на Гран-прі у Тарту

Нагадаємо, що Вікторія Онопрієнко була учасницею Олімпіади-2020 у Токіо, де посіла 10-те місце. Для Поліни Городничої медаль на Гран-прі у Тарту стала першою на дорослому рівні.