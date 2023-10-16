Австрія вийшла на Євро-2024. "Червоно-білі" стали восьмим колективом, якому вдалось відібратись на континентальний турнір, пише 24 Канал.

Варте уваги Вирвали перемогу на останніх секундах: молодіжна збірна України здолала чемпіонів Європи Англію

Стали на шлях постійних учасників

Низка європейських збірних ведуть боротьбу до останнього, аби вийти на міжнародні змагання, котрі пройдуть у Німеччині, деякі втратили надію, а також є й такі колективи, які завчасно впорались із поставленими перед собою цілями. Однією із таких команд стала збірна Австрії.

За тур до завершення відбіркових матчів у своєму квінтеті "Вундертім" мінімально здолала аутсайдера групи Азербайджан. Вирішальний м'яч у матчі забив лідер команди Забітцер, котрий реалізував одинадцятиметровий удар, що принесло його колективу тріумф із рахунком 0:1. Таким чином, австрійці заробили у свій актив 16 балів (у лідерів бельгійців також 16 очок, проте гра в запасі), що знищило шанси Швеції, яка єдина могла посунути "червоно-білих" – у них всього 6 балів за 5 матчів.

Відеоогляд матчу:

Варто відзначити, що Австрія вчетверте у своїй історії зіграє на чемпіонаті Європи. У 2008-му році "Вундертім" отримала путівку на континентальний турнір як один із господарів змагань (не змогла вийти із групи), у 2016 та 2020 "червоно-білі" змогли кваліфікуватись звичайним шляхом – на першості у Франції австрійці зайняли останнє місце у квартеті, а на турнірі "по усій Європі" в групі здолали Україну, проте у 1/8 програли майбутнім чемпіонам італійцям.

Які країни вийшли на Євро-2024