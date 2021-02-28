Говорив Суркісу, що Соль для Динамо не годиться, але Хацкевич наполіг, – Красніков

Колишній віцепрезидент Динамо Євгеній Красніков розкрив деталі трансферну іспанця Франа Соля у київський клуб. Футболіст підсилив киян, перейшовши з нідерландського клубу Віллем II.

Я сказав ні, а Хацкевич сказав так

Красніков, який під час переходу Соля ще працював у Динамо, був проти купівлі іспанця. Та на переході Соля наполіг тодішній наставник Динамо Олександр Хацкевич.

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Євгеній Красніков розповів, що переконував президента Динамо Ігоря Суркіса, що Фран Соль не підходить Динамо.

Я сказав ні, а Хацкевич сказав так. Може, якби Хацкевич залишився, то ставив би Соля, і він би у нього заграв. Він його бачив у команді, а я ні. Я говорив Суркісу, що Соль для Динамо не годиться, але Хацкевич наполіг, щоб його взяли. Суму трансферу я не знаю. Спочатку там була дуже велика цифра, але торгувалися і до чогось прийшли,

– розповів Красніков.

Що відомо про Соля