Готувався до прощання зі збірною ще рік тому, – Пятов хотів, що це відбулось в Україні

Матч проти Вірменії у Лізі націй став останнім для Андрія Пятова у футболці збірної України. Голкіпер Шахтаря розповів, що готувався до цього моменту ще рік тому.

Пятов: Доля вирішила інакше

Досвідченому голкіперу вдалось яскраво поставити крапку на виступах у збірній України. Андрій Пятов зберіг ворота "на замку" та зробив внесок у розгром Вірменії – 3:0.

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37-річний воротар у публікації в інстаграмі зізнався, що вже рік думав про прощання з головною командою країни. Але доля вирішила інакше.

Я готувався до прощання зі збірною ще рік тому. Та, як ви знаєте, доля вирішила інакше. Або просто хлопці у збірній за мною скучили та вирішили похворіти всі разом, щоб я повернувся,

– розпочав історію футболіст.

"Протягом року неодноразово думав про останній матч"

Пятов погодився на пропозицію національної команди.

"Команда покликала – пішов. Головне завдання: вихід на ЧС. Протягом року неодноразово думав про останній матч. А ось у сам день гри був максимально сконцентрований на грі та не відволікався на свої особисті думки. Чому? Професійна звичка. Особисті емоції – на другому плані, а цілі команди – на першому. Гра офіційна. Втрачати очки не мали права. Досвід відбору на ЧС показав, що концентрація повинна бути й на додаткових хвилинах дуже високою", – додав голкіпер.

"Вибух емоцій стався вже після фінального свистка"

Воротар донецького клубу розповів про останній матч у синьо-жовтій футболці. Пятов зізнався, що усвідомив, що це був прощальний для нього поєдинок лише після фінального свистка. У момент, коли кожен із футболістів, персонал, тренерський штаб підійшли до нього, щоб потиснути руку та подякувати за виступи у збірній України.

Пятов вручили мікрофон, але усе, що він планував сказати, вилетіло з його голови. На думку футболіста, за те його промова вийшла щирою та чуттєвою.

Вибух емоцій стався вже після фінального свистка. Тут вже прийшло усвідомлення того, що починається нова сторінка життя! Спочатку я намагався стримати емоції, та чим далі, тим складніше це було робити. Коли підходили хлопці, коли в руках опинився мікрофон, коли почав обходити коло. Коли треба було щось сказати назагал, говорив від серця. Це одна з ключових рекомендацій мого психолога. Вважаю, що це дуже потрібний спеціаліст, як в особистому, так і у професійному житті. Але це я усвідомив вже після 30 років,

– розповів у пості Андрій.

"Неймовірно, що все це відбулося"

Футболісти не лише одними обіймами та оплесками подякували лідеру за кар'єру у збірній . Пятов політав над футбольним полем у польському Лодзі. Футболіст збірної підійняли Андрія у на руки та підкинули декілька разів угору.

Наприкінці публікації Пятов зізнався, що хотів би закінчити свої виступи за головну команду країни в рідній Україні. Голкіпер написав про два стадіони для такої особливої події у його футбольному житті – "Донбас Арена" або НСК "Олімпійський".

Усе, що готував, забулося. Зате вийшло щиро. Було б добре, якби все це відбулося на "Донбас Арені" чи на "Олімпійському". Та, зважаючи на обставини сьогодення, вже неймовірно, що все це відбулося,

– підсумував ветеран збірної.