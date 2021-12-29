Чи готовий Берінчик змінити вагову категорію заради чемпіонського бою: відповідь тренера

Український боксер Денис Берінчик володіє чемпіонським поясом WBO International у легкій вазі. Але чемпіонський бій йому поки не організували.

Тренер боксера Єгор Голуб хотів би, щоб його підопічний провів чемпіонський бій у 2022 році. Адже Берінчик вже шість разів захистив свій чемпіонський титул WBO International. І тепер може претендувати й на чемпіонський бій, адже перебуває у топ-3 рейтингу WBO у легкій вазі. Чемпіонським поясом же володіє Джордж Камбосос.

"Бачите, купа цих поясів… Було б у кожній вазі по одному. А не так, як WBA Regular, Global та Super. WBA Super у Камбососа, WBA Regular у Джервонти Девіса. У Девіна Хейні титул WBC звичайний. У Камбососа – титул WBC Franchise, а в Раяна Гарсії WBC Silver. Купу поясів навигадували. Думаю через гроші", – висловив своє незадоволення станом справ Єгор Голуб.

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Саме це і стоїть на перешкоді чемпіонському бою Берінчика. Хоча є можливість, що саме українського боксера оберуть для захисту титулу Камбососа. Голуб вважає, що це може статися, якщо Берінчика недооцінять з надією здобути легку перемогу.

Надія, що нас хтось недооцінить і ми візьмемо й зробимо "БУМ!" Як це зробив Камбосос з Лопесом. І ми так само зробимо разом з Берінчиком. Було б шикарно,

– відзначив тренер.

Якщо ж Берінчик найближчим часом не отримає топовий бій, то може знову провести поєдинок на голих кулаках. Він вже так зробив 24 липня 2021 року, перемігши Артема Лобова. Суперник не вийшов на п'ятий раунд бою.

"Якщо нам не будуть давати боїв… Якщо там буде якась цікава пропозиція, то ми знову поб'ємося на голих кулаках", – відзначив Голуб.

При цьому боксер не планує змінювати вагову категорію. Зараз він виступає у легкій вазі – до 61,2 кілограма.

"Спуститися у 59 кілограмів (друга напівлегка вага, – 24 канал) важко буде. А підійнятися – він маленький буде у 63,5 (перша напівсередня вага, – 24 канал). Там такі здорові коні зростом під 180 сантиметрів. Там габарити вирішують. Там буде важко", – відзначив тренер.

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