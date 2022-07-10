Україна друга у медальному заліку

Лише впродовж другого дня змагань українська команда виграла одразу 13 медалей в чотирьох різних видах спорту, серед них – 4 "золота". Завдяки такому показнику українці піднялися на другу сходинку у медальному заліку, пише 24 канал.

Читайте також Каратистка Терлюга принесла Україні "золото" на дебютних для себе Всесвітніх Іграх

Представники України завоювали нагороди у підводному плаванні, карате, паверліфтингу та сумо. Найбільша кількість медалей за день здобута саме в сумо – одразу шість.

Ще три вибороли у паверліфтингу, а по дві – у карате та підводному плаванні.

Аніта Серьогіна вперше в кар'єрі здобула титул чемпіонки Всесвітніх ігор. Українка взяла реванш у суперниці з Перу за поразку у фіналі 2017 року та здобула "золото".

Бронзовий призер Олімпади-2020 Станіслав Горуна здобув "срібло" – він поступився у фіналі першому номеру світового рейтингу.

Україна здобула 2 медалі у підводному плаванні на дистанції 400 метрів моноласту – Софія Гречко фінішувала другою, а Анастасія Антоняк – третьою.

У паверліфтингу українці здобули 3 нагороди. Микола Баранник завоював "срібло" у середній вазі. А у важкій вазі одразу два українці піднялися на подіум: 40-річний Володимир Рисієв став чемпіоном, а 26-річний Данило Ковальов – бронзовим призером.

Чемпіонами Всесвітніх ігор з сумо серед українців стали Світлана Яромка – важка вага (жінки), а також Важа Даіаурі – середня вага (чоловіки).

У жіночій важкій вазі фінал узагалі був українським: Яромка перемогла Іванну Березовську, яка здобула "срібло".

Як виглядає медальний залік

Загалом на турнірі збірна України виборола 17 нагород – це найбільша кількість медалей на турнірі. У медальному заліку українці йдуть другими, попереду збірна Колумбії, у якої на одне "золото" більше.

Топ-5 у медальному заліку:

1. Колумбія – 7+4+3

2. Україна – 6+6+5

3. Японія – 6+4+2

4. Німеччина – 6+1+2

5. Китай – 5+4+1