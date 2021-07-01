Гордий бути частиною команди, – Довбик подякував українцям за підтримку на Євро-2020

Артем Довбик став героєм української збірної в 1/8 фіналу Євро-2020 Нападник забив переможний гол у ворота Швеції.

Вдячність героя України на Євро-2020

Артем Довбик своїм результативним ударом вивів збірну України у чвертьфінал чемпіонату Європи-2020. Після матчу 24-річний нападник не стримував емоцій та не міг підібрати слів на інтерв'ю. Футболіст не міг повірити в успіх команди та забитий гол.

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У своєму інстаграмі герой національної команди виклав світлину з матчу у момент святкування гольового пострілу. Під нею Довбик подякував уболівальникам за підтримку та привітав усіх із перемогою. Також гравець підтримав Артема Бєсєдіна, який отримав жахливу травму у грі проти шведів.

Хочу подякувати вболівальникам за шалену підтримку та віру! Це історична перемога для нашої країни, і я гордий бути частиною цієї команди. Артем Бєсєдін, ми з тобою,

– написав Довбик.

Як Довбик вивів Україну в 1/4 фіналу Євро-2020

24-річний нападник вийшов на футбольне поле у додатковому таймі, замінивши Андрія Ярмоленка. Довбик активно увійшов у гру та постійно тримав у напрузі захист Швеції.

Ключовою стала 120+1 хвилина зустрічі. Артем відгукнувся на передачу з флангу від Зінченка та ударом головою прошив сітку воріт суперника. Його гол вивів Україну у чвертьфінал Євро-2020. У підсумку – 2:1 перемога команди Андрія Шевченка.

Своїм голом українець побив рекорд легендарного Мішеля Платіні. Довбик став автором найбільш пізнього переможного гола в історії чемпіонатів Європи. Рекорд француза тримався з 1984 року. Після результативного удару іноземні клуби ще більше почали цікавитись нападником з України.