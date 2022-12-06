У вівторок, 6 грудня, в Катарі проходить поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату світу, в якому зустрічаються збірні Португалії та Швейцарії. Головний тренер "червоно-зелених" Фернандо Сантуш здивував стартовим складом, залишивши на лавці головного бомбардира команди Кріштіану Роналду.

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Проте, як виявилося, у португальців є ким замінити примхливу зірку. На 17-й хвилині зустрічі Гонсалу Рамуш отримав пас від Жоао Фелікса і неймовірним ударом вгатив м'яч у ліву дев'ятку. Голкіпер "нейтралів" був безсилий допомогти своїй команді.

Відео голу Гонсалу Рамуша

Зазначимо, що цей гол для 21-річного нападника Бенфіки став другим у футболці збірної.

Нагадаємо, переможець матчу Португалія – Швейцарія у чвертьфіналі зустрінеться зі збірною Марокко.