Головний тренер збірної Чехії з баскетболу очолив український клуб

Керівництво баскетбольного клубу Прометей вирішило змінити тренерський штаб після невдалих результатів. Тепер команду з Кам'янського тренуватиме наставник збірної Чехії Ронен Гінзбург.

Рішення про зміну тренерського штабу прийняв президент клубу Володимир Дубинський. Він же і сповістив про те, що команду тренуватиме ізраїльський спеціаліст Ронен Гінзбург, який зараз очолює збірну Чехії.

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Причиною для звільнення Віталія Чернія та його тренерського штабу Володимир Дубинський назвав невдалі виступи команди – виліт у першому раунді плей-офф Кубка європи ФІБА, поразка у чвертьфіналі Кубка України та "триваюча невиразна гра в регулярному чемпіонаті".

При цьому 57-літній Ронен Гінзбург, який у 2020 році отримав чеське громадянство, продовжить роботу зі збірною Чехії.

У збірній Чехії Ронен Гінзбург працює останні сім років. У 2019 році вивів команду на чемпіонат світу, де чехи зуміли вийти з групи та у підсумку посісти шосте місце. Кращий результат на чемпіонатах Європи чехи показали також із Гінзбургом, який привів команду до 7-го місця на Євробаскеті-2015.

До цього з 2011 до 2017 року він тренував чеський клуб Німбурк, який сім років поспіль ставав чемпіоном країни.

З Прометеєм Гінзбург підписав довготермінову угоду. Окрім цього сезону, він працюватиме в Кам'янську і в сезоні 2021/2022.

Представлення нового тренера заплановано на понеділок, 12 квітня.

Прометей йде на четвертому місці в турнірній таблиці. Команда здобула 19 перемог в 30 матчах.