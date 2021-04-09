Решение об изменении тренерского штаба принял президент клуба Владимир Дубинский. Он же и сообщил о том, что команду будет тренировать израильский специалист Ронен Гинзбург, который сейчас возглавляет сборную Чехии.

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Причиной для увольнения Виталия Черния и его тренерского штаба Владимир Дубинский назвал неудачные выступления команды – вылет в первом раунде плей-офф Кубка Европы ФИБА, поражение в четвертьфинале Кубка Украины и "продолжающаяся невнятная игра в регулярном чемпионате".

При этом 57-летний Ронен Гинзбург, который в 2020 году получил чешское гражданство, продолжит работу со сборной Чехии.

В сборной Чехии Ронен Гинзбург работает последние семь лет. В 2019 году вывел команду на чемпионат мира, где чехи сумели выйти из группы и в итоге занять шестое место. Лучший результат на чемпионатах Европы чехи показали также с Гинзбургом, который привел команду к 7-му месту на Евробаскете-2015.

До этого с 2011 по 2017 год он тренировал чешский клуб Нимбурк, который семь лет подряд становился чемпионом страны.

С Прометеем Гинзбург подписал долгосрочное соглашение. Кроме этого сезона, он будет работать в Каменске и в сезоне 2021/2022.

Представление нового тренера запланировано на понедельник, 12 апреля.

Прометей идет на четвертом месте в турнирной таблице. Команда получила 19 побед в 30 матчах.