Головний тренер Шахтаря Каштру оголосив про відхід з клубу

Луїш Каштру оголосив про відставку з посади головного тренера донецького Шахтаря. Португалець дав інтерв'ю після матчу завершального, 26 туру української Прем'єр-ліги проти Інгульця, в якому "гірники" перемогли з рахунком 1:0.
Каштру визнав свою невдачу в нинішньому сезоні, за його словами, одна з місій тренера – брати на себе відповідальність за те, що відбувається з командою.
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"Я кажу "до побачення". Не можу зараз робити глибший аналіз, це зайняло б набагато більше часу. Хочу побажати Шахтарю величезного щастя, перемог. Привітати пана президента за ту сміливість, яка у нього є, утримувати такий проєкт, розвивати його. У будь-якому випадку це проєкт, який вимагає великої сміливості кожного елемента Шахтаря.
Зараз моє "до побачення" звучить з великими побажаннями удачі для уболівальників Шахтаря, всіх, хто любить клуб. Це була фантастика, які моменти ми тут проживали. Прожили відмінні два сезони Ліги чемпіонів", – заявив Каштру.Найбільш яскравими досягненнями Каштру за дворічний період роботи з Шахтарем є минулорічне чемпіонство в Україні, а також вихід в півфінал Ліги Європи-2019/20.
Де Дзербі – фаворит на крісло тренера Шахтаря?
- Навесні 2021 року з'явилися чутки, що Шахтар зацікавлений у запрошенні 41-річного Де Дзербі. Як свідчать дані Transfermarkt, чинна угода Де Дзербі із Сассуоло закінчується 30 червня 2021 року.
- Відтак, тренер відкритий до пропозицій очолити інший клуб.
- Італійські ЗМІ навіть повідомили, що Шахтар провів перемовини з тренером. Зокрема, журналіст Ніколо Скіра інформує, що донецький клуб пропонує тренеру контракт на 2 роки.
- Також Скіра повідомив, що Шахтар готовий платити італійцю 4 мільйони євро в рік.