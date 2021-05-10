Головний тренер Шахтаря Каштру оголосив про відхід з клубу

Луїш Каштру оголосив про відставку з посади головного тренера донецького Шахтаря. Португалець дав інтерв'ю після матчу завершального, 26 туру української Прем'єр-ліги проти Інгульця, в якому "гірники" перемогли з рахунком 1:0.

Каштру визнав свою невдачу в нинішньому сезоні, за його словами, одна з місій тренера – брати на себе відповідальність за те, що відбувається з командою.

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"Я кажу "до побачення". Не можу зараз робити глибший аналіз, це зайняло б набагато більше часу. Хочу побажати Шахтарю величезного щастя, перемог. Привітати пана президента за ту сміливість, яка у нього є, утримувати такий проєкт, розвивати його. У будь-якому випадку це проєкт, який вимагає великої сміливості кожного елемента Шахтаря.

Зараз моє "до побачення" звучить з великими побажаннями удачі для уболівальників Шахтаря, всіх, хто любить клуб. Це була фантастика, які моменти ми тут проживали. Прожили відмінні два сезони Ліги чемпіонів", – заявив Каштру.

Де Дзербі – фаворит на крісло тренера Шахтаря?

Навесні 2021 року з'явилися чутки, що Шахтар зацікавлений у запрошенні 41-річного Де Дзербі. Як свідчать дані Transfermarkt, чинна угода Де Дзербі із Сассуоло закінчується 30 червня 2021 року.

Відтак, тренер відкритий до пропозицій очолити інший клуб.

Італійські ЗМІ навіть повідомили, що Шахтар провів перемовини з тренером. Зокрема, журналіст Ніколо Скіра інформує, що донецький клуб пропонує тренеру контракт на 2 роки.

Також Скіра повідомив, що Шахтар готовий платити італійцю 4 мільйони євро в рік.

Найбільш яскравими досягненнями Каштру за дворічний період роботи з Шахтарем є минулорічне чемпіонство в Україні, а також вихід в півфінал Ліги Європи-2019/20.