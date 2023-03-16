Статус найдорожчого українського футболіста впевнено утримує Михайло Мудрик, який подорожчав одразу на 20 мільйонів. Оновлена ціна вінгера Чеслі відтепер становить 60 мільйонів євро.

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Мудрик збільшив відрив від Зінченка

Лідер лондонського Арсеналу Олександр Зінченко подорожчав на 8 мільйонів. Тепер його оцінюють у 40 мільйонів.

Захисник Евертона Віталій Миколенко залишився на попередній планці – 22 мільйони. А от вартість новачка Борнмута Іллі Забарного, який ще не дебютував в АПЛ, збільшилася на 3 мільйони – до 18 мільйонів євро.

Цінник гравця Брентфорда Єгора Ярмолюк (400 тисяч євро) теж не змінився, оскільки український хавбек продовжує грати за резервістів "бджіл".

Цікаво знати. Найдорожчим футболістом АПЛ залишився форвард МанСіті Ерлінг Голанд – 170 мільйонів євро. У 110 мільонів портал оцінює двох гравців: вінгера Арсеналу Букайо Сака та його колегу по амплуа з Манчестер Сіті Філа Фодена.