Статус найдорожчого українського футболіста впевнено утримує Михайло Мудрик, який подорожчав одразу на 20 мільйонів. Оновлена ціна вінгера Чеслі відтепер становить 60 мільйонів євро.
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Мудрик збільшив відрив від Зінченка
Лідер лондонського Арсеналу Олександр Зінченко подорожчав на 8 мільйонів. Тепер його оцінюють у 40 мільйонів.
Захисник Евертона Віталій Миколенко залишився на попередній планці – 22 мільйони. А от вартість новачка Борнмута Іллі Забарного, який ще не дебютував в АПЛ, збільшилася на 3 мільйони – до 18 мільйонів євро.
Цінник гравця Брентфорда Єгора Ярмолюк (400 тисяч євро) теж не змінився, оскільки український хавбек продовжує грати за резервістів "бджіл".