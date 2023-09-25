Реабілітувався за помилку: тренер Бенфіки прокоментував гру Трубіна, у якій той відбив пенальті

У неділю, 24 вересня, відбувся матч шостого туру чемпіонату Португалії між Портімоненсе та Бенфікою. Одним із головних героїв матчу став воротар збірної України.

Анатолій Трубін за рахунку 1:2 на користь своєї команди зміг відбити пенальті. Після цього його команда забила ще один гол та здобула п'яту поспіль перемогу в чемпіонаті.

До теми Феєрія Трубіна в Португалії: українець відбив пенальті та врятував перемогу для Бенфіки – відео

Важлива похвала від тренера

Це був третій поспіль матч в основі для Трубіна в новій команді. Він дебютував у поєдинку проти Візели (2:1) в чемпіонаті, після чого провів непереконливий матч із Зальцбургом (0:2) у Лізі чемпіонів, де "привіз" пенальті у власні ворота.

В поєдинку з Портімоненсе у ворота Трубіна вчетверте за три матчі було призначено пенальті. Українець вперше зміг відбити 11-метровий удар в складі "орлів" (2 пропущених, 1 суперник не влучив у ворота). Таким чином Анатолій допоміг команді здобути перемогу з рахунком 3:1.

Дивіться відео з відбиттям пенальті від Трубіна

На післяматчевій пресконференції головний тренер Бенфіки Рогер Шмідт прокоментував гру українця та заявив, що він зумів реабілітуватись за помилку в попередньому матчі.

Я дуже радий за нього, адже він новачок у Бенфіці. Він помилився в середу, тому йому було нелегко. Сьогодні він зіграв дуже чітко і зробив чудовий сейв. Було дуже важливо відбити цей пенальті. Якщо б цього не сталось, рахунок у матчі став би рівним, і нам довелось би знову боротись за перевагу. Після сейву Трубіна Давид Нерес забив вирішальний гол, і все було скінчено,

– сказав Шмідт.

Зазначимо, що Бенфіка після стартових шести матчів набрала 15 очок та посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Португалії. Наступний матч "орли" зіграють 29 вересня проти принципового суперника Порту, який лідирує з 16 заліковими пунктами.