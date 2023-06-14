Після завершення сезону в УПЛ стало відомо, що Шахтар вирішив змінити головного тренера. Офіційного підтвердження немає, але хорватські ЗМІ підтвердили цю інформацію.

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Новий претендент працював із Де Дзербі

Головним фаворитом на посаду називається головний тренер Зорі Патрік ван Леувен. Але з'явився ще один несподіваний кандидат. Це 34-річний фахівець Франческо Фаріолі.

Італієць починав тренерську кар'єру у 2009 році як тренер воротарів, а у 2017 році увійшов до штабу Роберто Де Дзербі у Беневенто та ще два роки працював із колишнім тренером Шахтаря в Сассуоло.

У серпні 2020 року Фаріолі переїхав до Туреччини, де прийняв запрошення стати асистентом головного тренера Аланьяспора, а вже через рік самостійно очолив Карагюмрюк.

Після цього повернувся до Аланьяспору, де був головним тренером з кінця 2021 року до лютого 2023, з яким у сезоні 2021/2022 посів високе п'яте місце. У наступній кампанії не зміг повторити успіх та покинув команду у другій половині сезону, яка в результаті закінчила чемпіонат на 15 місці.

Шахтар не є єдиним варіантом продовження кар'єри для Фаріолі. Він також має пропозиції з Туреччини, Італії та Шотландії.

Шахтар у сезоні 2022/2023 під керівництвом Йовічевича

Команда провела 40 матчів, у яких здобула 24 перемоги, 11 поєдинків закінчувались нічиєю та зазнала 5 поразок. Чемпіон України, наприкінці сезону "гірники" переграли бронзового та срібного призера УПЛ з однаковим рахунком 3:0. У Лізі чемпіонів посіли третє місце у групі та дійшли до 1/8 фіналу Ліги Європи.