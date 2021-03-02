Головним тренером Львова став Анатолій Безсмертний

Футбольний клуб Львів оголосив про призначення Анатолія Безсмертного головним тренером команди. До цього 52-річний спеціаліст ніколи не працював з клубами УПЛ.

Анатолія Безсмертного представили на наступний день після того, як команду покинув Віталій Шумський.

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Новому головному тренеру допомагатиме також Едуард Павлов.

"Мені дуже приємно опинитися знову у Львові, де починався мій шлях у великий футбол. Звісно, є і невеличке хвилювання, що прийняв таку команду. Команду з амбіціями, достатньо непогану. Втім, ситуація, звісно, у клубу зараз не з найкращих. Тим не менш, будемо працювати. Треба підіймати команду вище у турнірній таблиці. Львів на це заслуговує. Сподіваюся, хлопці приймуть ті ідеї, тенденції футболу, які ми будемо їм пропонувати. Звісно, потрібно буде покращувати гру в усіх аспектах. Як у грі в обороні, так і в атакувальній роботі, зокрема, також і в переходах. Попереду багато роботи", – заявив Анатолій Безсмертний після представлення.

Варто додати, що для Безсмертного це буде дебютна робота на чолі команди УПЛ. Останнім місцем його роботи була друголігова Черкащина. Також він працював з такими клубами, як Дніпро (Черкаси), Полтава та Полісся (Житомир).