"П'яне" ДТП футболіста Шахтаря, чемпіонат світу з біатлону без глядачів: новини спорту 9 лютого

Джерело:24 канал
У вівторок, 9 лютого, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.
21-річний вінгер Шахтаря Владислав Вакула 8 лютого потрапив в аварію у Маріуполі. Футболіст перебував у стані алкогольного сп'яніння.
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ДТП за участю автомобіля Владислава Вакули сталась 8 лютого о першій годині ночі. 21-річний гравець, якого нещодавно відрахували з Десни, не впорався з керуванням на одному з поворотів у Маріуполі, виїхавши у дорожній знак на тротуарі.
Шахтар шокований поведінкою перспективного вінгера. Як заявив директор "гірників" з футболу та легенда клубу Даріо Срна, вони дають останній шанс Вакулі проявити свій талант. Друге коло УПЛ гравець швидше за все проведе у складі Маріуполя. Вакула вже раніше виступав за маріупольську команду у 2018 році.
У цьому сезоні в УПЛ провів лише 2 матчів у всіх турнірах, у яких результативними діями не запам'ятався.
Біатлоністи могли виступити на чемпіонаті світу у Поклюці (Словенія) із частково заповненими трибунами. Однак місцева влада категорично заборонила проводити змагання з глядачами.
Організатори розглядали три варіанти допущення біатлонних фанатів на арену.
Але пандемія коронавірусу у Словенії не дозволила втілити у реальність бодай один зі сценаріїв. За два місяці до старту епідеміологічна ситуація у Європі погіршилась, тому організатори відразу відкинули два з трьох варіантів. Залишився лише план із обмеження кількості глядачів до 500 на одну гонку та вже навіть стартував продаж квитків. Однак 5 лютого організаційний комітет змагань повідомив, що глядачів на змагання не пускатимуть.Чемпіонат світу з біатлону у Поклюці відбуватиметься з 10-21 лютого 2021 року. Біатлоністи позмагаються в 12 гонках.
Визначилися три претенденти на перемогу у номінації "Найкращий тренер в Україні чоловічих команд". На цю нагороду претендують Мірча Луческу, Віктор Скрипник та Олександр Рябоконь.
Переможців конкурсу "Футбольні зірки України" буде оголошено в понеділок, 15 лютого.