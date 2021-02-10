"П'яне" ДТП футболіста Шахтаря, чемпіонат світу з біатлону без глядачів: новини спорту 9 лютого

У вівторок, 9 лютого, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

Футболіст Шахтаря у стані алкогольного потрапив у ДТП

21-річний вінгер Шахтаря Владислав Вакула 8 лютого потрапив в аварію у Маріуполі. Футболіст перебував у стані алкогольного сп'яніння.

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ДТП за участю автомобіля Владислава Вакули сталась 8 лютого о першій годині ночі. 21-річний гравець, якого нещодавно відрахували з Десни, не впорався з керуванням на одному з поворотів у Маріуполі, виїхавши у дорожній знак на тротуарі.

Шахтар шокований поведінкою перспективного вінгера. Як заявив директор "гірників" з футболу та легенда клубу Даріо Срна, вони дають останній шанс Вакулі проявити свій талант. Друге коло УПЛ гравець швидше за все проведе у складі Маріуполя. Вакула вже раніше виступав за маріупольську команду у 2018 році.

У цьому сезоні в УПЛ провів лише 2 матчів у всіх турнірах, у яких результативними діями не запам'ятався.

Чемпіонат світу з біатлону у Поклюці відбудеться без глядачів

Біатлоністи могли виступити на чемпіонаті світу у Поклюці (Словенія) із частково заповненими трибунами. Однак місцева влада категорично заборонила проводити змагання з глядачами.

Організатори розглядали три варіанти допущення біатлонних фанатів на арену.

продаж квитків на всі вільні місця (до 12 тисяч)

обмеження кількості глядачів до 3500 на одну гонку

обмеження кількості глядачів до 500 на одну гонку

Але пандемія коронавірусу у Словенії не дозволила втілити у реальність бодай один зі сценаріїв. За два місяці до старту епідеміологічна ситуація у Європі погіршилась, тому організатори відразу відкинули два з трьох варіантів. Залишився лише план із обмеження кількості глядачів до 500 на одну гонку та вже навіть стартував продаж квитків. Однак 5 лютого організаційний комітет змагань повідомив, що глядачів на змагання не пускатимуть.

Претенденти на звання найкращого тренера в Україні

Чемпіонат світу з біатлону у Поклюці відбуватиметься з 10-21 лютого 2021 року. Біатлоністи позмагаються в 12 гонках.

Визначилися три претенденти на перемогу у номінації "Найкращий тренер в Україні чоловічих команд". На цю нагороду претендують Мірча Луческу, Віктор Скрипник та Олександр Рябоконь.

Олександр Рябоконь. Тренер чернігівської Десни, який пройшов із командою шлях від другої ліги до Прем’єр-ліги. 2020 року Десна під керівництвом Олександра Дмитровича претендувала на срібні медалі у внутрішній першості та вперше у своїй історії зіграла в єврокубках.

Віктор Скрипник. Минулого року тренер луганської Зорі вже претендував на перемогу в цій номінації і його присутність серед номінантів цього року також нікого не дивує. Адже, попри всі складнощі навколо луганського клубу, під керівництвом Віктора Скрипника Зоря здобула бронзові нагороди УПЛ та гідно виступила у груповому раунді Ліги Європи.

Мірча Луческу. Спортивні досягнення румунського спеціаліста після пів року роботи з Динамо говорять самі за себе. Перемога в матчі за Суперкубок, вихід до групового етапу Ліги чемпіонів, вихід до плей-офф Ліги Європи та перше місце в УПЛ після першої частини чемпіонату дозволяють Мірчі Луческу претендувати на перемогу в номінації "Найкращий тренер України".

Переможців конкурсу "Футбольні зірки України" буде оголошено в понеділок, 15 лютого.