У четвер, 9 липня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

"Карпати" офіційно виключили з УПЛ

"Карпати" офіційно виключено з української Прем'єр-ліги (УПЛ). Рішення прийнято 9-го липня на засіданні Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу.

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За результатами розгляду справи були прийняті наступні рішення:

зарахувати "Карпатам" дві технічні поразки, а "Маріуполю" – дві перемоги;

виключити ФК "Карпати" (Львів) зі змагань УПЛ сезону-2019/2020 за повторну неявку на матч без поважної причини;

зарахувати "Карпатам" у матчах, що залишилося зіграти після повторної неявки, технічні поразки, а командам-суперницям – технічні перемоги.

"Шахтар" зіграє з "Вольфсбургом" у Харкові матч Ліги Європи

У четвер, 9 липня, УЄФА прийняв рішення про те, де потрібно проводити матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Було вирішено, що зустрічі пройдуть на полях номінальних господарів. Таким чином, "Шахтар" прийме "Вольфсбург" в Харкові. Матч запланований на 5-6 серпня і пройде без глядачів.

Окремо буде вирішено місце проведення матчу "Хетафе" – "Інтер" і "Рома" – "Севілья". Обидві зустрічі відбудуться в Німеччині, так як команди не встигли провести перший матч. Результат протистояння визначиться після одного матчу.

Ломаченко офіційно розпочав підготовку до бою з Лопесом

Все більше шансів, що бій між Василем Ломаченком і Теофімо Лопесом відбудеться. Український чемпіон офіційно розпочав підготовку до одного з найбільш очікуваних поєдинків 2020 року.

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Василь розпочинав тренувальний табір, готуючись до бою на 30 травня. Але бій перенесли, тому Ломаченко перервав підготовку і підтримував форму. Тепер же офіційно стартував другий тренувальний табір Ломаченка.

Коли відбудеться бій

Поєдинок, у якому Ломаченко виставить на кін титули WBC, WBA, WBO, а Лопес – пояс IBF, відбудеться восени.

WBC офіційно повідомляла, що боксери зустрінуться у вересні.

Але промоутер Top Rank Боб Арум, який організовує бій, повідомив, що Ломаченко і Лопес зустрінуться 3 жовтня.

Де відбудеться поєдинок – не повідомляється.

Президент УАФ анонсував відкриття стадіонів для уболівальників

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко розповів про те, коли варто очікувати повернення фанатів на трибуни.

Йдеться про часткове відкриття трибун, зокрема четвертої частини заповнюваності футбольних арен. Павелко переконаний, що це може статися уже в найближчі тури.

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявляв, що Україна буде рівнятися на Польщу в питанні відкриття стадіонів для уболівальників. Там фанатів вже пускають на матчі від 17 червня.