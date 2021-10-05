Результативний дебют українця

24-річний баскетболіст здобув 13 очок у передсезонній грі проти Філадельфії. Торонто переграло суперника з рахунком 123:107 (28:25, 39:29, 33:23, 23:30).

Читайте також Прометей у напружному матчі переміг Будівельник і вперше виграв Суперкубок України

Новий клуб Святослава Михайлюка володів перевагою протягом усього матчу. Лише остання чверть завершилась перемогою суперника. Захисник не отримав місце у стартовій п'ятірці, але провів на майданчику 23 хвилин. Відзначився не лише 13 пунктами, а й зробив 4 підбирань та 5 передач.

У новій команді українець виступає під 14-м номером. Свій наступний матч Торонто проведе проти тієї ж Філадельфії (8 жовтня). Перед стартом нового сезону НБА клуб Михайлюка проведе ще чотири спаринги.

Для українського баскетболіста Торонто вже четверта команда у кар'єрі. Перед цим Святослав грав за Лейкерс, Детройт та Оклахому.

У сезоні-2020/2021 Михайлюк виступав у двох клубах – Детройті та Оклахомі. У складі останнього демонстрував найкращу статистику в кар'єрі (10.3 очка, 3.0 підбирання, 1.8 передачі) за 23 хвилини на паркеті.

Філадельфія – Торонто відеоогляд матчу