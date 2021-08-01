"Бронза" Світоліної на Олімпіаді, Яремчук перейшов у Бенфіку: новини спорту 31 липня

У суботу, 31 липня, відбулось чимало подій у світі спорту. Про найважливіші з них читайте у дайджесті від Спорт24.

Еліна Світоліна вигризла "бронзу" Олімпіади

Українська тенісистка Еліна Світоліна 31 липня зіграла проти Олени Рибакіної з Казахстану у бронзовому фіналі Олімпіади-2020. З Токіо українка їде із бронзовою нагородою.

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Українка дотримала обіцянку та вирвала медаль для нашої країни. Ця нагорода стала вже 5-ю для України. Українська тенісистка вийшла вперед в історії протистоянь з Рибакіною – 1:2.

Роман Яремчук – гравець Бенфіки

Лідер атак збірної України Роман Яремчук змінив бельгійський Гент на португальську Бенфіку. Футболіст підписав контракт з 37-разовим чемпіоном країни і дворазовим переможцем Кубка європейських чемпіонів на п'ять років.

Про суму переходу з бельгійського Гента інформації немає. Раніше повідомлялося, що "Орли" заплатять близько 15 мільйонів євро.

Що відомо про кар'єру Яремчука в Генті

Останні чотири роки кар'єри Яремчук провів в бельгійському Генті, в якому став одним з найкращих бомбардирів в історії клубу, а також підняв свою трансферну вартість з 800 тисяч до 17,5 мільйонів євро за даними Transfermarkt.

Підсумовуючи кар'єру Яремчука в Генті, варто виділити його статистику – 61 гол, 18 асистів у 152 матчах.

Дніпро-1 розгромив Чорноморець

Чорноморець 31 липня зіграв проти Дніпро-1 у 2-му турі УПЛ. Дніпряни розгромили "моряків" та здобули свою першу перемогу у чемпіонаті – 0:3.

Тепер в активі дніпрян 4 очки. Чорноморець не може виграти другий матч поспіль після повернення в УПЛ.

Минай сенсаційно переміг Олександрію

31 липня Минай зустрівся з Олександрією у 2-му турі української Прем'єр-ліги. Переможцем на стадіоні "Минай" став домашній клуб – 1:0.

Це перша перемога закарпатського клубу у нинішньому сезоні УПЛ. Олександрія ж зазнала першої поразки.